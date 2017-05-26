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"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Байера" Бернду Лено

"Наполи" заинтересовался вратарем леверкузенского "Байера" Берндом Лено, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.

34-летнего голкипера неаполитанцев Пепе Рейны испортились отношения с президентом клуба, и испанец намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2018 года.
Теги: Наполи
Сегодня, 12:54
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