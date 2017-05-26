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Болельщики "Урала" признали вратаря Дмитрия Арапова лучшим игроком мая

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов признан лучшим игроком екатеринбургского клуба" в мае по версии болельщиков.

Арапов по итогам голосования набрал 34% голосов. Второе место у полузащитника Николая Димитрова (26%). Далее расположились Эрик Бикфалви (16%), Чисамба Лунгу (13%) и Владимир Ильин (11%).

Арапов в мае принял участие в трех матчах "Урала" - против "Краснодара" (1:1), московского "Локомотива" (1:2) и "Уфы" (0:1). За победу в номинации "Лучший игрок месяца" вратарь по традиции получит вязаного шмеля ручной работы.

ФК "Урал"
Теги: Урал
Сегодня, 12:57
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