Болельщики "Урала" признали вратаря Дмитрия Арапова лучшим игроком мая

Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов признан лучшим игроком екатеринбургского клуба" в мае по версии болельщиков.Арапов по итогам голосования набрал 34% голосов. Второе место у полузащитника Николая Димитрова (26%). Далее расположились Эрик Бикфалви (16%), Чисамба Лунгу (13%) и Владимир Ильин (11%).Арапов в мае принял участие в трех матчах "Урала" - против "Краснодара" (1:1), московского "Локомотива" (1:2) и "Уфы" (0:1). За победу в номинации "Лучший игрок месяца" вратарь по традиции получит вязаного шмеля ручной работы.