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Сборную России в Австрии встретили шнапсом и сладостями

Национальная команда России поселилась в пятизвездочном отеле Ягдхоф, который расположен в федеральной земле Тироль. Футболистам были вручены сувенирные корзины со шнапсом и сладостями.

В расположение национальной команды прибыло 25 игроков. Ещё трое: Акинфеев, Габулов и Нойштедтер приедут позже, информирует "Матч ТВ".
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:44
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№15 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Где-то в кустах сидит Пиманов с камерой...
Регистрация: 21.05.2016
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51) #
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цель нашей сборной дегустация, а уж чего не так и важно
Цитата: tfu
Ну все.. футбола нам не видать

а когда ты видел футбол после Италии и Чехии в 2012м?
Я лично уже 5 лет наблюдаю тупоголовое медленное стадо без физики и мысли


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: Батька (Сегодня, 15:36) #
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Цитата: grisha
в кризтсе

Цитата: grisha
Лучще

Цитата: grisha
хъоть

Самый главный грамотей ) бля ))) быдлянский высказался laughing
Регистрация: 9.09.2016
№12 Написал: grisha (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Я куею зачем они за бюджетные деньги, в условиях кризиса в стране, поехали Австрийским отелям помогать жить ??

Куям положено куеть в кризтсе
Лучще в Австрии пожить хъоть неделю, чем среди быдла один год

Цитата: Батька
Сами себя позорим мля

Ой, мама !!
Позоришь ты свою жопу дома, а жалуешься за границей )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: Батька (Сегодня, 15:32) #
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Я куею зачем они за бюджетные деньги, в условиях кризиса в стране, поехали Австрийским отелям помогать жить ?? Провели бы сборы в Крыму, Сочи, да и в Подмосковье можно было !!
Сами себя позорим мля такая страна, а на сборы едим за границу ! Ну ладно понятно зимой например в Турцию, климат хороший, но сейчас май месяц, зачем ??

Бюджет освоить ???
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: olega74 москва (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
после Миллеровского чудо напитка,это просто газировка

шнапс специально для миллеровского барона)))
Регистрация: 25.04.2009
№9 Написал: safonas (Сегодня, 15:14) #
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ну нормально...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:13) #
  • +2
  •  (4)
online

Лучше бы клизмой и скuпuдаром


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
"Мы проигрываем в гостях,
Мы проигрываем дома.
Мы проиграли на днях
И завтра проиграем снова.

Но нам плевать.
Мы пойдём бухать."
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 15:05) #
  • +1
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Отели им бл# пятизвёздочные,да в тиролях альпийских rage
Правильно один товарищ сказал,в Казань их, пионерлагерь Заря... пусть на родине сборы проводят!!!
Кумыс,халва,кому положено молиться-молиться, остальным в#бывать!!!
Регистрация: 15.05.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 14:59) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
после Миллеровского чудо напитка,это просто газировка
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну все, усатый теперь будет по былым местам шататься, первое-Тироль


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
сшуткую за 300, но еще кальяна им не хватило


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:53) #
  • +3
  •  (3)

Ну все.. футбола нам не видать
Регистрация: 10.06.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Им то только шнапс и пить


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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