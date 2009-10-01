Сборную России в Австрии встретили шнапсом и сладостями

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:28
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (9)
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (9)
14:58
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
13:58
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (5)
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (5)
13:49
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (33)
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (33)
10:53
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
Вчера 22:58
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Вчера 22:20
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Вчера 21:51
Алекс Маннингер завершил карьеру
Алекс Маннингер завершил карьеру
Вчера 21:24
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Вчера 21:12
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Вчера 21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Вчера 20:21
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Сборную России в Австрии встретили шнапсом и сладостями
Национальная команда России поселилась в пятизвездочном отеле Ягдхоф, который расположен в федеральной земле Тироль. Футболистам были вручены сувенирные корзины со шнапсом и сладостями.
В расположение национальной команды прибыло 25 игроков. Ещё трое: Акинфеев, Габулов и Нойштедтер приедут позже, информирует "Матч ТВ".
В расположение национальной команды прибыло 25 игроков. Ещё трое: Акинфеев, Габулов и Нойштедтер приедут позже, информирует "Матч ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.