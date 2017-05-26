Руслан Корян: надеюсь, Бог поможет "СКА-Хабаровску" в Оренбурге

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:28
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (9)
"Мама рассказывала, что я всегда обыгрывала братьев". У самой красивой футболистки России сегодня день рождения (9)
14:58
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
Равиль Сабитов: "Оренбург" все равно остается фаворитом в противостоянии со "СКА-Хабаровск" (1)
13:58
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (5)
"Арсенал" восстановил газон поврежденный фанатами "Спартака", потратив около миллиона рублей (5)
13:49
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (33)
Михаил Шац: уверен, стадион в Петербурге еще всосет в себя определенное количество миллиардов (33)
10:53
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву (6)
Вчера 22:58
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Геннадий Орлов: при импортозамещении Россия окажется на уровне Сан-Марино и Лихтенштейна (40)
Вчера 22:20
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге (2)
Вчера 21:51
Алекс Маннингер завершил карьеру
Алекс Маннингер завершил карьеру
Вчера 21:24
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Совет директоров "Локомотива" перенесён на 5 июня (1)
Вчера 21:12
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Ахмед Айдамиров: "Терек" не интересуется Беленовым (1)
Вчера 21:02
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Геннадий Орлов: я не разговариваю с людьми, которые мне неприятны. Вот поэтому с Тиной Канделаки я ни разу не разговаривал (23)
Вчера 20:21
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Станислав Черчесов: немцы - фавориты Кубка конфедераций (2)
Руслан Корян: надеюсь, Бог поможет "СКА-Хабаровску" в Оренбурге
Лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, пропустивший первый стыковой матч с "Оренбургом" (0:0) из-за дисквалификации, верит в итоговый успех армейцев.
– В первой игре у СКА было несколько перспективных штрафных, один из которых по центру ворот. Учитывая, что вы штатный исполнитель стандартов, наверное, мелькнула мысль: эх, будь я на поле!
– Вы знаете, с подобным вопросом мне позвонило, наверное, уже полстраны. На самом деле, Макс Казанков хорошо бьет штрафные. В том моменте ему не повезло – полети мяч в угол, у голкипера «Оренбурга» было бы минимум шансов. А вообще смотреть с трибуны, конечно, тяжело.
– 0:0 – приемлемый счет для домашней игры?
– Хорошо, что не пропустили: в плей-офф гол на выезде имеет особую ценность. Все решится в Оренбурге. Если дома против уральцев было тяжело, то на выезде придется сверхтяжело. Тем не менее все зависит от нас самих, мы верим в себя. Надеюсь, и Бог поможет. Мы уже в Москве – скоро полетим в Оренбург. Прямых рейсов туда из Хабаровска нет.
– Какие-то уязвимости в обороне соперника заметили?
– Честно? Почти нет. Из всех команд, которые могли бы достаться нам в «стыках», «Оренбург» – самая организованная и системная. Я, впрочем, смотрел матч с трибуны не как специалист, а как футболист, болел и переживал за своих.
Матч ТВ
– В первой игре у СКА было несколько перспективных штрафных, один из которых по центру ворот. Учитывая, что вы штатный исполнитель стандартов, наверное, мелькнула мысль: эх, будь я на поле!
– Вы знаете, с подобным вопросом мне позвонило, наверное, уже полстраны. На самом деле, Макс Казанков хорошо бьет штрафные. В том моменте ему не повезло – полети мяч в угол, у голкипера «Оренбурга» было бы минимум шансов. А вообще смотреть с трибуны, конечно, тяжело.
– 0:0 – приемлемый счет для домашней игры?
– Хорошо, что не пропустили: в плей-офф гол на выезде имеет особую ценность. Все решится в Оренбурге. Если дома против уральцев было тяжело, то на выезде придется сверхтяжело. Тем не менее все зависит от нас самих, мы верим в себя. Надеюсь, и Бог поможет. Мы уже в Москве – скоро полетим в Оренбург. Прямых рейсов туда из Хабаровска нет.
– Какие-то уязвимости в обороне соперника заметили?
– Честно? Почти нет. Из всех команд, которые могли бы достаться нам в «стыках», «Оренбург» – самая организованная и системная. Я, впрочем, смотрел матч с трибуны не как специалист, а как футболист, болел и переживал за своих.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.