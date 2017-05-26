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Руслан Корян: надеюсь, Бог поможет "СКА-Хабаровску" в Оренбурге

Лучший бомбардир "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, пропустивший первый стыковой матч с "Оренбургом" (0:0) из-за дисквалификации, верит в итоговый успех армейцев.

– В первой игре у СКА было несколько перспективных штрафных, один из которых по центру ворот. Учитывая, что вы штатный исполнитель стандартов, наверное, мелькнула мысль: эх, будь я на поле!

– Вы знаете, с подобным вопросом мне позвонило, наверное, уже полстраны. На самом деле, Макс Казанков хорошо бьет штрафные. В том моменте ему не повезло – полети мяч в угол, у голкипера «Оренбурга» было бы минимум шансов. А вообще смотреть с трибуны, конечно, тяжело.

– 0:0 – приемлемый счет для домашней игры?

– Хорошо, что не пропустили: в плей-офф гол на выезде имеет особую ценность. Все решится в Оренбурге. Если дома против уральцев было тяжело, то на выезде придется сверхтяжело. Тем не менее все зависит от нас самих, мы верим в себя. Надеюсь, и Бог поможет. Мы уже в Москве – скоро полетим в Оренбург. Прямых рейсов туда из Хабаровска нет.

– Какие-то уязвимости в обороне соперника заметили?

– Честно? Почти нет. Из всех команд, которые могли бы достаться нам в «стыках», «Оренбург» – самая организованная и системная. Я, впрочем, смотрел матч с трибуны не как специалист, а как футболист, болел и переживал за своих.

Матч ТВ
Теги: Корян СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:27
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
конечно надежды, это хорошо..игру я смотрел..

без обид, а можно и с обидами....СКА с такой игрой нечего делать в премьере...

топтать поле, за деньги, можно и в ФНЛ....игроки СКА это понимают..
Регистрация: 6.09.2013
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