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Антонио Валенсия продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продлил контракт с манкунианцами.

"Манчестер Юнайтед" - моя жизнь с 2009 года, и я абсолютно рад, что подписал новый контракт. Я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Я уверен, что мы справимся со сложной задачей на всех фронтах в следующем сезоне.

Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моей команде и моим партнерам и, конечно же, болельщикам за потрясающую поддержку", - заявил эквадорец.

Газета.ru
Теги: Валенсия Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:39
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