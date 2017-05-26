Антонио Валенсия продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия продлил контракт с манкунианцами."Манчестер Юнайтед" - моя жизнь с 2009 года, и я абсолютно рад, что подписал новый контракт. Я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Я уверен, что мы справимся со сложной задачей на всех фронтах в следующем сезоне.Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моей команде и моим партнерам и, конечно же, болельщикам за потрясающую поддержку", - заявил эквадорец.