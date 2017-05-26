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Экс-наставник "Лас-Пальмаса" Энрике Сетьен возглавил "Бетис"

Бывший главный тренер "Лас-Пальмаса" Энрике Сетьен возглавил "Бетис", передает официальный сайт андалусского клуба.

Контракт специалиста с "Бетисом" рассчитан до июня 2020 года.
Теги: Бетис
Сегодня, 15:58
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