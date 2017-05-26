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Бернарду Силва перешел из "Монако" в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Монако" Бернарду Силва стал игроком "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский футболист взял 20-й номер. Бернарду Силва официально присоединится к "Манчестер Сити" 1-го июня.
Теги: Монако Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 21:31
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