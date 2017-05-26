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Зинедин Зидан: Аллегри заслужил все то, чего добился

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Лиги чемпионов против туринского клуба.

"Считаю, он заслужил все то, чего добился. Он доказал, что входит в число ведущих тренеров мира. Он перестроил или как минимум улучшил нынешний "Ювентус". Конечно, большая заслуга в этом самого клуба и игроков, но проектным руководителем всегда остается тренер. Испытываю к нему большое уважение. Каково влияние Джанлуиджи Буффона на "Ювентус" как лидера? Все дело в его достижениях. Он прирожденный лидер. Всю свою карьеру он был выдающимся футболистом. Он лидер на поле и великолепный капитан. Если взглянуть на то, как он характеризует людей, с которыми пересекался, как он о них отзывался, то видно, что он всегда защищал интересы партнеров. Все это свидетельствует о его исключительных личных качествах, помимо того что он великий вратарь и лидер", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Теги: Зидан Аллегри Реал Ювентус
Вчера, 23:39
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