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Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро в качестве долгов по налогам

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца. Они считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.

Как уточняет испанское издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее, ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая составляет 15 млн.

Р-Спорт
Теги: Роналду
Сегодня, 08:16
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