Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро в качестве долгов по налогам

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:39
Зинедин Зидан: Аллегри заслужил все то, чего добился (1)
Зинедин Зидан: Аллегри заслужил все то, чего добился (1)
Вчера 23:23
Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности
Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности
Вчера 22:23
Александр Горшков: если поменялся руководитель такого звена – должны последовать и другие изменения (1)
Александр Горшков: если поменялся руководитель такого звена – должны последовать и другие изменения (1)
Вчера 22:16
Руслан Камболов: хотелось бы поработать вместе с Бердыевым (1)
Руслан Камболов: хотелось бы поработать вместе с Бердыевым (1)
Вчера 22:13
Виталий Кличко: Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов (4)
Виталий Кличко: Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов (4)
Вчера 21:33
Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" (3)
Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" (3)
Вчера 21:24
Виталий Шашков: решения по поводу Скрипченко нет
Виталий Шашков: решения по поводу Скрипченко нет
Вчера 20:27
В Калининграде болельщики, волонтеры и представители ФИФА смогут пользоваться транспортом бесплатно (1)
В Калининграде болельщики, волонтеры и представители ФИФА смогут пользоваться транспортом бесплатно (1)
Вчера 20:12
В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева (6)
В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева (6)
Вчера 19:29
Номера отеля в Австрии, где остановилась сборная России, обеспечили российскими ТВ-каналами (6)
Номера отеля в Австрии, где остановилась сборная России, обеспечили российскими ТВ-каналами (6)
Вчера 19:25
Антон Миранчук: продление контракта с "Локомотивом" – это действительно важный шаг в моей карьере (6)
Антон Миранчук: продление контракта с "Локомотивом" – это действительно важный шаг в моей карьере (6)
Вчера 19:13
На строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре выделяет дополнительно 1,8 миллиарда рублей (6)
На строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре выделяет дополнительно 1,8 миллиарда рублей (6)
Вчера 19:08
Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом" (8)
Антон Миранчук подписал новый контракт с "Локомотивом" (8)
Вчера 18:30
Строящиеся к ЧМ-2018 стадионы прошли госэкспертизу на 99% (3)
Строящиеся к ЧМ-2018 стадионы прошли госэкспертизу на 99% (3)
Вчера 18:14
«Матч-ТВ обанкротили, потратили за полтора года 3-летний бюджет». Трудные дни федерального спортивного канала (28)
«Матч-ТВ обанкротили, потратили за полтора года 3-летний бюджет». Трудные дни федерального спортивного канала (28)
Вчера 17:29
Клод Макелеле продлил контракт с "Суонси"
Клод Макелеле продлил контракт с "Суонси"
Вчера 17:26
Пабло Сабалета продолжит карьеру в "Вест Хэме"
Пабло Сабалета продолжит карьеру в "Вест Хэме"
Вчера 17:23
Филиппо Индзаги может возглавить "Сассуоло"
Филиппо Индзаги может возглавить "Сассуоло"
Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро в качестве долгов по налогам
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности.
Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца. Они считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.
Как уточняет испанское издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее, ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая составляет 15 млн.
Р-Спорт
Ранее сообщалось, что налоговые органы завершили проверку в отношении португальца. Они считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну 8 миллионов евро с доходов по имиджевым правам. Отмечалось, что футболисту может грозить по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013), либо ему просто придется выплатить восемь миллионов евро неуплаченных налогов и штраф.
Как уточняет испанское издание, хотя Роналду официально не получал уведомления об открытии дела, он добровольно внес шесть миллионов, чтобы закрыть вопросы по непогашенной налоговой задолженности. Тем не менее, ведомство требует от футболиста оплаты всей суммы, которая составляет 15 млн.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.