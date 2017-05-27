Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Источник: контракт Мирчи Луческу с "Зенитом" не содержит пункта о неустойке

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в случае досрочного увольнения не получит компенсацию от клуба.

Контракт 71-летнего румынского специалиста, подписанный в мае 2016 года по схеме "2+1", не содержит пункта о неустойке, информирует "СЭ".

Сам Луческу готов продолжать работу в "Зените". Но если он останется, летом клуб с большой долей вероятности покинет группа известных игроков, не нашедших с ним общего языка.

"Луческу останется в команде только в том случае, если клуб не найдет другого специалиста. В клубе уже есть шорт-лист, по которому будет вестись работа. "Зенит" постарается в максимально короткие сроки решить вопрос с новым рулевым. Речь идет о сроке в две недели", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 08:37
Напечатать
17
(1)
№17 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (3)
online

Интересно.... Перечитал заметку....о Спартаке ни слова... Так нет же эти базарные бабы обсасывают каждый слух...Нормальные бы радовались чемпионству, обсуждали дела своей команды,высказывания немногословного Глушакова,так нет же Затычки в каждой...ну пусть будет бочке,дабы не сказать грубее.. Похоже в болельщики Спартака особый отбор: по интеллекту(должен быть ниже среднего), по хамству(хамить всем клубам,окромя своего любимого, лить гадости на всех известных людей,посмевших выпустить в адрес Спартака критические стрелы), и по знанию русского языка.( экзаменуемый коверкает названия клубов и фамилии противников) Большинство на этом сайте сдало экзамены с отличием!!! Такого количества дубов в одном месте я не встречал Сайту можно регистрироваться у Гинесса


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№16 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ЦОДД
Опять этот пацан тролью занимается? Или по жизни такой он.

Местный дурачек-сибирячек.Латентный свинохряк


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№15 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 10:03) #
  • -2
  •  (2)

Так и не заработал.
Регистрация: 3.02.2015
№14 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 09:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сибирячок
Теперь в Сините будет работать "Кодекс чести футболиста", по утрам гимн России будет петь даже Цыган. Иначе неустойка уйдет в карман Фурсенко.
Шлюба перестанет пиздеть, Кокоша начнёт тренироваться, Гарсия умрёт от стыда, а Файзуллин воскреснет....


Опять этот пацан тролью занимается? Или по жизни такой он.
Регистрация: 21.01.2016
№13 Написал: prime Пенза (Сегодня, 09:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
неустойки может и нет, а за второй год заплатить все равно придется
Регистрация: 2.08.2009
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 22911
Цитата: Сибирячок
Теперь в Сините будет работать "Кодекс чести футболиста", по утрам гимн России будет петь даже Цыган. Иначе неустойка уйдет в карман Фурсенко.
Шлюба перестанет пиздеть, Кокоша начнёт тренироваться, Гарсия умрёт от стыда, а Файзуллин воскреснет....

Голову пробовал лечить?

Там все запущено очень сильно. Отпуск из заведения взят давно. Чемпионство Спартака даже не помогает...
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (1)

Тогда вообще не понятно что его до сих пор держит...
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:49) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Учитывая появление из нафталинового ящика дебиловатого ФурсА, не удивлюсь если вдруг из контракта будут вырваны страницы.

Цитата: ramil
цыган и без неустойки... не смешите Богов...

да стандартная ситуация - маститый тренер, на заре карьеры, переходит на последнее место работы перед пенсией... - конечно же без неустойки. Вообще бесплатно, блеать! За поцелуй колонны.

Да вам то не один ли хр... будут вырваны страницы аль нет... ни нам, ни вам деньги от воображаемой неустойки не капнут на карман. Эти уроды там наверху резвятся, а кое-кому от этого хлеб, лишь бы что-то сюда загрузить.
Регистрация: 9.11.2010
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (7)

Учитывая появление из нафталинового ящика дебиловатого ФурсА, не удивлюсь если вдруг из контракта будут вырваны страницы.

Цитата: ramil
цыган и без неустойки... не смешите Богов...

да стандартная ситуация - маститый тренер, на заре карьеры, переходит на последнее место работы перед пенсией... - конечно же без неустойки. Вообще бесплатно, блеать! За поцелуй колонны.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 09:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Теперь в Сините будет работать "Кодекс чести футболиста", по утрам гимн России будет петь даже Цыган. Иначе неустойка уйдет в карман Фурсенко.
Шлюба перестанет пиздеть, Кокоша начнёт тренироваться, Гарсия умрёт от стыда, а Файзуллин воскреснет....

Голову пробовал лечить?
Регистрация: 16.11.2014
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:27) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Теперь в Сините будет работать "Кодекс чести футболиста", по утрам гимн России будет петь даже Цыган. Иначе неустойка уйдет в карман Фурсенко.
Шлюба перестанет пиздеть, Кокоша начнёт тренироваться, Гарсия умрёт от стыда, а Файзуллин воскреснет....


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 09:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Бабушке это расскажите! Цыган без неустойки? Ахахаха! Во чешут!


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:18) #
  • 0
  •  (10)

Да-да, а хульковекселей они купили за 60 лямов, а стадион они сами построили. Когда же им наконец брехать надоесть?


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: ramil Россия (Сегодня, 09:05) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
да ладно smile цыган и без неустойки... не смешите Богов...
Регистрация: 17.05.2016
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:04) #
  • 0
  •  (6)

Втихую заплатят, делов то. Будто в клуб, который миллионы направо и налево разбазаривает, кто-то бы пошёл альтруистом.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:55) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
это Фурсенко не ведает...

если что, юристы Луческу отберут ЗИМНИЙ
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 08:50) #
  • -1
  •  (9)
online

Сразу видно Фурсенко появился. Ща начнут разводить Луческу так, что сам цыган денег должен будет. Луческу пока не ведает , что его ждет в ближайшее время.

Нас ждет увлекательная одна серия. А самое интересное начнется , когда цыган сядет аэропланом в Бухаресте.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.