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Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности
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Александр Глеб покинул "Крылья Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб покинул покинул самарский клуб, сообщил гендиректор команды Виталий Шашко.
Обе стороны пришли к соглашению не продлевать контракт, который действовал до конца нынешнего сезона.
"У Глеба закончился контракт, продлевать его не будем", - цитирует Шашкова "СЭ".
Обе стороны пришли к соглашению не продлевать контракт, который действовал до конца нынешнего сезона.
"У Глеба закончился контракт, продлевать его не будем", - цитирует Шашкова "СЭ".
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