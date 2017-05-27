Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Глеб покинул "Крылья Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб покинул покинул самарский клуб, сообщил гендиректор команды Виталий Шашко.

Обе стороны пришли к соглашению не продлевать контракт, который действовал до конца нынешнего сезона.

"У Глеба закончился контракт, продлевать его не будем", - цитирует Шашкова "СЭ".
Теги: Глеб Крылья Советов
Сегодня, 08:49
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: metric Питер (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Александр,может совесть уже проснется.Пора отдыхать.
Регистрация: 26.03.2008
№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 10:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Уже не первую команду опустил старичок, пора на пенсию


--------------------
Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.