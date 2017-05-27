Антонио Конте готов продлить контракт с "Челси" до 2021 года

Наставник "Челси" Антонио Конте готов продлить свой контракт с лондонским клубом, передает The Telegraph.Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, при этом зарплата Конте вырастет до 9,6 миллиона фунтов в год. Заключение договора может состояться после финала Кубка Англии против "Арсенала", который пройдет 27 мая.