Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Булыкин: футбол на Дальнем Востоке тоже нужно развивать

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о первом стыковом матче за право выступать в премьер-лиге между "Енисеем" и тульским "Арсеналом" (2:1).

"В этом противостоянии мои симпатии на стороне команды Андрея Тихонова. Было бы интересно посмотреть на "Енисей" в РФПЛ. Хотя "Арсенал" - тоже неплохая команда, да и Тула очень футбольный город. Но игра красноярцев мне больше симпатизирует, думаю, у них больше шансов, чем у туляков.

Многие говорят, что команды с Дальнего Востока и из Сибири не очень подходят для премьер-лиги из-за часовых поясов и дальних перелетов, но ведь в этих регионах тоже нужно развивать футбол", - цитирует Булыкина "Известия".
Теги: Булыкин
Сегодня, 08:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.