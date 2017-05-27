"Амкар" отпустил полузащитника Давида Хурцидзе

"Амкар" принял решение расстаться с грузинским полузащитником Давидом Хурцидзе. 23-летний футболист продолжит карьеру на родине."Мы благодарны Давиду за совместную работу. Не сомневаюсь, что год, проведённый в "Амкаре", пойдёт Давиду на пользу, и от души желаю ему достойного продолжения карьеры.В футболе иногда возникают ситуации, когда игроку имеет смысл сменить обстановку, и мы пошли навстречу футболисту, который решил попытать счастья в другой команде", - сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов.