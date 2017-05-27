Экс-хавбек "Уфы" Марсинью покинул "Газиантепспор"

Полузащитник Марсинью в новом сезоне не будет выступать за турецкий "Газиантепспор" и 22 мая покинул клуб, информирует Transfermarkt.de.Напомним, пришел в команду в январе 2017 года из "Уфы", он провел 12 матчей в суперлиге и отметился одним голом. "Газиантепспор" лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе Турции.