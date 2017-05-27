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Илья Черкасов: между прошлым и нынешним приходом Фурсенко в "Зенит" нет ничего общего

Бывший гендиректор "Зенита" Илья Черкасов рассказал, есть ли сходство между приходом Сергея Фурсенко в "Зенит" в 2006 году и сейчас.

"Ничего общего. Тогда была принципиальная смена владельца. "Смена", представлявшая интересы предыдущих владельцев, отошла в сторону, в клуб пришла новая команда. Но Фурсенко был с "Зенитом" еще раньше. Он представлял клубного акционера "Лентрансгаз" как их руководитель, входил в совет директоров клуба в 2004-2005 годах и принимал участие в жизни команды. Фурсенко был достаточно готов, чтобы возглавить клуб самостоятельно.

Тогда причины его прихода были другими: смена собственника, и она дала новый импульс развитию. Сейчас это, на мой взгляд, некое улучшение управления клубом в рамках вектора развития, заданного "Газпромом". Здесь нет ничего кардинального", - цитирует Черкасова "Советский спорт".
Теги: Зенит Фурсенко
Сегодня, 10:04
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