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Депутат предложил обязать "Зенит" иметь в составе не менее семи коренных петербуржцев

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил обязать "Зенит" иметь в составе не менее семи коренных петербуржцев.

Соответствующее обращение было направлено депутатом Александру Дюкову и председателю совета директоров "Газпрома" Виктору Зубкову.

"Болельщики очень расстроены тем, что в последнее время в команде нашего города преобладают иногородние и иностранные игроки, которые не являлись выпускниками футбольных школ Петербурга.

В результате мы можем потерять новых Кержаковых, Аршавиных, Быстровых и Малафеевых. Такая тенденция неизбежно приведет к потере традиций ленинградской футбольной школы", - цитирует Цивилева regnum.ru.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:09
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№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А я предлагаю всем болельщикам Зенита депутатскую зарплату
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Аршавиных, Кержаковых, Быстровых

дело то в том, что новых новых Аршавиных и Кержаковых попросту нет! И не только в зените а в целом по стране! Господин Цивилев видимо не понимает одного, что прежде чем ставить в состав 7-8 воспитанников(талантливых, а не абы кого), их нужно вырастить.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: suvirinimas (Сегодня, 10:35) #
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online

Зачем же не менее семи. Не менее 11 человек лучше. И тогда вперед Зенит к вершинам чемпионства и к лиге европейских чемпионов. Почитаешь такие предложения и думаешь на сколько много тупых депутатов не разбирающихся ни в жизненных процесах ни тем более в футболе. Так называемый депутат предлагает повернуть мировое развитие футбола вспять, где уже десятилетия команды мирового уровня Англии, Германии, Испании, Италии комплектуются в том числе высококлассными игроками-легионерами. Неужели "депутат" собирается конкурировать с этими командами? Беда Зенита и заключается в том , что в руководстве Зенита оказались дилетанты футбола, которые ничего не понимают в современном мировом футболе, в его развитии. Конечно играть можно с 7-11 петербуржцами, но вопрос возникает где играть и как играть: в ФНЛ, быть в РФПЛ в середняках или где-нибудь еще. Ведь положа руку на сердце нужно признать, что уровень Аршавиных, Кержаковых, Быстровых очень далек от уровня игроков европейских, южно-американских и даже африканских команд.
Регистрация: 9.02.2014
№3 Написал: grisha (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
Цивилёв Алексей Николаевич

В 2002 году в должности педагога-организатора подростково-молодежного клуба работал с трудными подростками в ПМК “Ровесник” (Адмиралтейский район).

С 2007 по 2011 год руководил Молодой Гвардией Единой России Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2009 год штатный помощник депутата Законодательного Собрания Виталия Милонова.

С 2013 года Председатель Санкт-Петербургского Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России».
Господи,так Кокорин вообще его клиент)

Много слов - достаточно одного
ПАДАЛЬ

Цитата: Primus
О каких "традициях" идёт речь?

В селе Гадюкино слово -ТРАДИЦИЯ означает срать в будке над ямкой
ИДИ - Соблюдай примус
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Primus Москва (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
к потере традиций ленинградской футбольной школы

О каких "традициях" идёт речь? Не спорю, Аршавин, Быстров, Кержаков и Денисов ярчайшие представители питерского футбола своего времени. Но то было лишь раз, и в ближайшем будущем вряд ли повторится.


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 10:24) #
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И шоб все как один,за стрелку,за поребрик!!!

Цивилёв Алексей Николаевич

В 2002 году в должности педагога-организатора подростково-молодежного клуба работал с трудными подростками в ПМК “Ровесник” (Адмиралтейский район).

С 2007 по 2011 год руководил Молодой Гвардией Единой России Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2009 год штатный помощник депутата Законодательного Собрания Виталия Милонова.

С 2013 года Председатель Санкт-Петербургского Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Пешеходов России».
Господи,так Кокорин вообще его клиент)
Регистрация: 15.05.2017
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