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"Эвертон" может подписать М`Байе Ньянга

Нападающий "Милана" М`Байе Ньянг может перейти в "Эвертон", информирует "Газета.ru" со ссылкой на Football Italia.

В Ньянге видят потенциальную замену форварду Ромелу Лукаку, которого СМИ сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Права на Ньянга принадлежат "Милану". Вторую половину сезона-2016/17 22-летний француз провел в аренде в "Уотфорде". В контракте Ньянга была прописана опция выкупа за €18 млн, однако английский клуб решил ее не активировать.

Газета.ru
Теги: Эвертон
Сегодня, 10:32
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