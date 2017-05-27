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Агент: "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в услугах Анте Будимира

Винченцо Тропиано, представитель нападающего "Сампдории" Анте Будимира заявил, что "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в услугах его клиента.

"Могу подтвердить интерес пражской "Спарты" и "Риеки", а также добавлю, что игроком интересуются московские "Спартак" и "Локомотив".

Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Но пока он игрок "Сампдории", хотя в этом году ему не дали шанс показать себя.

Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку. Возвращение в "Кротоне"? Посмотрим", - заявил агент.

СЭ
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 10:35
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Или Локомотив.
Или Риека
Или Спарта
Или Кротоне

Видимо, Милану, Боруссии, Ливерпулю, Интеру, Барселоне и Баварии этот очень авторитетный футболист - лавочник Сампдории- не по карману.

Надеемся, и Спартаку тоже.


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Регистрация: 21.04.2015
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