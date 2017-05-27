Агент: "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в услугах Анте Будимира

Винченцо Тропиано, представитель нападающего "Сампдории" Анте Будимира заявил, что "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в услугах его клиента."Могу подтвердить интерес пражской "Спарты" и "Риеки", а также добавлю, что игроком интересуются московские "Спартак" и "Локомотив".Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Но пока он игрок "Сампдории", хотя в этом году ему не дали шанс показать себя.Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку. Возвращение в "Кротоне"? Посмотрим", - заявил агент.