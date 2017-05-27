Команда из Воронежа выиграла детский турнир Романа Шишкина

В конце мая в Воронеже прошел уже 5-й ежегодный турнир Романа Шишкина. 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Липецка, Старого Оскола, Россоши и Брянска боролись за победу в соревнованиях.Защитник "Краснодара" и сборной России лично наблюдал за матчами турнира и награждал участников и победителей. Бронзовым призером стал "Оскол" из Старого Оскола, серебро досталось "Химику" из Россоши, а золотые медали выиграла воронежская команда СДЮСШОР-15.Самые заметные игроки турнира получили майки с автографами футболистов "Краснодара": лучший защитник Павел Калашников – футболку Андреаса Гранквиста, лучший полузащитник Кирилл Коваленко – майку Юрия Газинского, а лучшим бомбардиром и обладателем футболки Федора Смолова стал Даниил Доля. Он же был признан лучшим игроком турнира по версии Романа Шишкина.– Я рад, что с каждым годом уровень моего турнира растет, – сказал Шишкин. – Приезжает все больше сильных команд из разных городов Черноземья, ребята бьются за победу до последнего. Победитель в финале между "СДЮСШОР-15" и "Химиком" определился только после серии пенальти, в которой каждая из команд нанесла более 10 ударов. В последние годы в футбольных школах Воронежа становится все больше юных спортсменов. Надеюсь, в этом есть и моя заслуга тоже.