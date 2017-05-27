СМИ: новое руководство "Зенита" сделает предложение Роберто Манчини

Роберто Манчини является претендентом на пост главного тренера "Зенита", сообщает Football Italia.Сообщается, что новое руководство сине-бело-голубых во главе с Сергеем Фурсенко сделает предложение 52-летнему итальянскому специалисту.Последним местом работы Манчини был "Интер", с которым он расторг контракт в августе 2016 года.