Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: новое руководство "Зенита" сделает предложение Роберто Манчини

Роберто Манчини является претендентом на пост главного тренера "Зенита", сообщает Football Italia.

Сообщается, что новое руководство сине-бело-голубых во главе с Сергеем Фурсенко сделает предложение 52-летнему итальянскому специалисту.

Последним местом работы Манчини был "Интер", с которым он расторг контракт в августе 2016 года.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 12:34
Напечатать
16
(3)
№16 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Платить 7 лямов этому физруку это топ:)
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луческу скажем до свидания, бывает, звезды не сошлись...проблема даже не в третьем месте, проблема в том, что при этом тренере команда перестала играть в футбол... надо навести ПОРЯДОК, вставить жирным котам, выгнать несогласных, купить ""Халка.""..а по судейству "..на войне как на войне", не мы первыми начали, уже все признают....и посмотрим, кто крепче smile
Регистрация: 15.12.2013
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (1)

луческу навсегда!!!!!!!
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
болелы зинита похожи на туземцев- чем ярче бусы ,тем больше завораживает))

после Хулька с Вициным как радостно квакали всем болотом в предвкушении полуфинала Лиги Чемпионов ,а во итоге пришлось сопли по немытому рылу размазывать laughing

вот и щас воодушевлённо прикыдывают ,кого им купят))
ни фэрплей,ни Лига Европы , долбоёбов,гляжу,вообще не смущают??
ну-ну joy


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№12 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший ход.
Регистрация: 25.05.2013
№11 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Похрюкивают уже...
Регистрация: 15.03.2009
№10 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
о физрук еще тот,давайте быстрее подписывайте.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: interested (Сегодня, 13:52) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Робе?рто Манчи?ни (итал. Roberto Mancini; 27 ноября 1964 года, Ези) — итальянский футболист и футбольный тренер. Бронзовый призёр чемпионата мира, кавалер ордена за заслуги перед Итальянской Республикой. Абсолютный рекордсмен по числу завоёванных Кубков Италии — 10 (6 как футболист и 4 как тренер).
Прославился приверженцем схемы 4-3-1-2, с которой клуб «Интернационале» под руководством Манчини 3 раза выигрывал Чемпионат Италии, 2 раза Кубок Италии и 4 раза Суперкубок Италии.


Вот и схлестнутся два итальянца в России! laughing
Регистрация: 18.10.2013
№8 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:40) #
  • +2
  •  (8)

А Козлевич?! Извините,Луческу?
Регистрация: 20.03.2017
№7 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: interested
Цитата: Ksandos 2
Цитата: interested
Молитесь, братие!

За да или за нет?

Естественно ЗА! :)

С ума сошли что ли?
Регистрация: 12.07.2014
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: interested
Молитесь, братие!

Манчини придет только под круглую сумму на трансферную компанию,а у вас феир плей и какой смысл?
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: interested (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
Цитата: interested
Молитесь, братие!

За да или за нет?

Естественно ЗА! :)
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, накупили игроков под Луческу, теперь Манчини если согласится, потребует новых, других... Странная политика тогда у Зенита. Непонятно, есть ли вообще стратегия? Зачем шарахаться туда-сюда? Несолидно.
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: interested
Молитесь, братие!

За да или за нет?
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: interested (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Молитесь, братие!
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Интересно, что незадолго до отставки Фурсенко РФС подписал контракт с Роберто Манчини, который только-только выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити». Соглашение со сборной было заключено на 6 лет, итальянец должен был получать 7,2 млн евро в год; сумма неустойки при разрыве – более 20 млн евро. После встречи с Виталием Мутко и Николаем Толстых Манчини отказался работать в России. Позовет ли его «Зенит» теперь?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.