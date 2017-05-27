Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" на сборах сыграет три контрольных матча

"Спартак" на австрийском подготовительном сборе проведет три контрольных матча.

Контрольные игры намечены на 1, 4 и 7 июля. Соперники красно-белых определятся позднее, информирует официальный сайт "Спартака".
Теги: Спартак
Сегодня, 12:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.