Харри Кейн опередил Канте и Азара в голосовании болельщиков на лучшего игрока АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн стал лучшим игроком сезона в премьер-лиге по версии болельщиков.Голосование проводилось под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов. Помимо Кейна, на награду были номинированы форвард Ромелу Лукаку ("Эвертон"), а также полузащитники Деле Алли ("Тоттенхэм"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Нголо Канте и Эден Азар (оба – "Челси").Нападающий "Тоттенхэма" занял первое место, набрав 16 тысяч 378 голосов. Вторым стал Канте - 13 тысяч 515 голосов.Азару досталось 8 тысяч 412 голосов, Санчесу – 6 тысяч 727 голосов. На счету Алли 3 тысячи 507 голосов, у Лукаку – 955 голосов.