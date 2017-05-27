Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Харри Кейн опередил Канте и Азара в голосовании болельщиков на лучшего игрока АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн стал лучшим игроком сезона в премьер-лиге по версии болельщиков.

Голосование проводилось под эгидой Ассоциации профессиональных футболистов. Помимо Кейна, на награду были номинированы форвард Ромелу Лукаку ("Эвертон"), а также полузащитники Деле Алли ("Тоттенхэм"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Нголо Канте и Эден Азар (оба – "Челси").

Нападающий "Тоттенхэма" занял первое место, набрав 16 тысяч 378 голосов. Вторым стал Канте - 13 тысяч 515 голосов.

Азару досталось 8 тысяч 412 голосов, Санчесу – 6 тысяч 727 голосов. На счету Алли 3 тысячи 507 голосов, у Лукаку – 955 голосов.

Sports.ru
Теги: Кейн
Сегодня, 12:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, наколотит он много. И действительно очень круто играл


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Paul (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (2)

потому что он белый и свой


--------------------
Зенит
Регистрация: 16.12.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.