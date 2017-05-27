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"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский"

"Тосно" заключил контракт со стадионом "Петровский" на проведение матчей РФПЛ сезона-2017/18, сообщил генеральный директор "лесников" Вячеслав Матюшенко.

"Да, контракт мы заключили. С Новгородом не получилось, так что мы будем играть там", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
Сегодня, 13:19
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№5 Написал: grisha (Сегодня, 13:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Andr210
Паршиво как то вышло((

Всё, как обычно !
По путински обосрались- но денег украли
Надо Тосно в Сирию - там украсть можно ещё больше
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Andr210 (Сегодня, 13:53) #
  • 0
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Год назад фк Тосно попросила поддержки от новгородцев -в случии выхода в РФПЛ привезут в Новгород топ команды !!Затем Тосно поставило условия построить вторую трибуну ,губернатор поехал просить деньги у Мутко !Итог денег дали ,Футбола нет -Трибуны не будет !!Паршиво как то вышло((
Регистрация: 15.11.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:42) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
в питере может ходить больше людей и на "дерби" ездить не надо.

Когда то, когда было Динамо,
мы , когда гуляли мимо, шли просто на Петроский пить пиво, потому что напротив стадика были два ларька
Сейчас - никто не пойдёт
Люди не знают,что такое ГУЛЯТЬ по ПИТЕРБУРГУ
Потому что теперь приезжее говно кругом

Простой примеро сегодняшний про быдло
Вчера вечером забыо карту на кассе
Утром пошёл к этой кассирше ( приезжее быдло) - ничего не понимает
Через полчаса из сбербанка звонит девочка - говорит, что ленинградец принёс мою карту
ВСЁ понятно ?
Или идиотам надо пояснить разницу ?
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 13:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
у Тосно теперь газон лучше чем у зенита smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
странно несколько, так как не думаю, что в Великом просили денег больше, нежели в питере
скорее вопрос в другом - что в питере может ходить больше людей и на "дерби" ездить не надо.
но просто в целом странно...не верится в формулировку "не получилось"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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