"Челси" не оставляет надежды заполучить Леонардо Бонуччи

"Челси" по-прежнему претендует на "Ювентуса" защитника Леонардо Бонуччи, передает Il Messaggero.Лондонцы готовы платить 30-летнему итальянцу около 8 миллионов евро в год. "Ювентус" ранее отклонил предложения в размере 50 миллионов евро.