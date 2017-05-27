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"Челси" не оставляет надежды заполучить Леонардо Бонуччи

"Челси" по-прежнему претендует на "Ювентуса" защитника Леонардо Бонуччи, передает Il Messaggero.

Лондонцы готовы платить 30-летнему итальянцу около 8 миллионов евро в год. "Ювентус" ранее отклонил предложения в размере 50 миллионов евро.
Теги: Челси Бонуччи
Сегодня, 13:34
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