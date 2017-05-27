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Константин Сарсания назначен спортивным директором "Зенита"

Сегодня Константин Сарсания был утвержден в должности спортивного директора "Зенита", информирует официальный сайт клуба.

В 2006-2008 годах специалист уже работал в петербургском клубе на должности спортивного директора.

"Сине-бело-голубые поздравляют Константина Сергеевича с возвращением в "Зенит" и желают профессиональных успехов вместе с командой в новом сезоне", - говорится в заявлении пресс-службы.
Теги: Зенит Сарсания
Сегодня, 13:59
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14
(2)
№14 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ачуда
Авантюристы возвращаются в Зенит, недолго радовались дефолт в 17/18 будет жестче восьмого и стабфонд на ладан дышит, так что питерские это похороны.

Пошел ты жопу со своими предсказаниями, Кассандра херова
Регистрация: 20.02.2010
№13 Написал: ачуда (Сегодня, 14:57) #
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  •  (2)
online

Авантюристы возвращаются в Зенит, недолго радовались дефолт в 17/18 будет жестче восьмого и стабфонд на ладан дышит, так что питерские это похороны.
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Быстров и Шава возвращаются?

Бандеровца Тимощука опять на поле выпустят.
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Эксперт
алилуя, братцы-зенитосы!!! трансферная кампания назревает! счастливое хрюканье было таким недолгим..))

Быстров и Шава возвращаются?
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 14:27) #
  • +3
  •  (7)

Фурсенко, Сарсания... - кристально чистые люди... )))


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дик, вернись!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: plast Спб (Сегодня, 14:18) #
  • +1
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Ждем возвращения Спаллетти!!! где то уже была такая инфа
Регистрация: 31.07.2010
№7 Написал: Эксперт (Сегодня, 14:16) #
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  •  (19)
online

алилуя, братцы-зенитосы!!! трансферная кампания назревает! счастливое хрюканье было таким недолгим..))
Регистрация: 22.03.2017
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять как в 2007 будут договорняки катать,Сарсания тогда был главным в этом деле)
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
все ворье и мерзость собрали,тем символичным будет крах и руины зенита
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:08) #
  • -3
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Запахло крупным баблом, раз даже Костенька вернулся! Наберитесь терпения, скоро грядут крупные покупки!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошие новости сегодня....
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:05) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А Евменова Антона уволили, интересно? smile
Регистрация: 12.05.2017
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 14:02) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Возвращение в 2007, теперь Аршавина подписать и Адвоката вернуть.. Нидерланды негодуют..
Регистрация: 5.09.2012
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