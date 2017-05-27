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Работы новому газону на стадионе "Санкт-Петербург" будут завершены 12–13 июня

В городе Гатчина начался перенос травяного поля, которое будет перемещено на "Стадион Санкт-Петербург".

Одновременно проводятся выравнивание и уплотнение основания под газон. Все работы будут завершены 12–13 июня, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на в пресс-службу оргкомитета ЧМ-2018.

Футбольное поле уже перемещено внутрь чаши стадиона в проектное положение и подключено к инженерным системам. Специалисты АО "ФК "Зенит" и ЗАО "Зенит-Арена" приступили к выполнению комплекса подготовительных, пуско-наладочных и агротехнических мероприятий, провели анализ текущего состояния почвосмеси, травяного покрытия, а также инженерных систем.
Теги: Крестовский
Сегодня, 14:06
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№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Заключительный аккорд-и будет красотааа!
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опять сожгут все ироды
Регистрация: 5.09.2012
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