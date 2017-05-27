Куинси Промес: у меня нет никаких причин уходить из "Спартака"

Форвард "Спартака" Куинси Промес заявил, что счастлив в российской команде."В контракте есть фиксированная сумма, за которую меня можно купить. Деталей раскрывать не могу. Если кто-то из клубов захочет, то такая возможность естьОстанусь ли в я "Спартаке"? В футболе никогда точно не знаешь, что будет. Я счастлив в "Спартаке", у меня нет никаких причин уходить. В прошлом я сделал прекрасный выбор", – цитирует Промеса Telesport.nl.