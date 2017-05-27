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Куинси Промес: у меня нет никаких причин уходить из "Спартака"

Форвард "Спартака" Куинси Промес заявил, что счастлив в российской команде.

"В контракте есть фиксированная сумма, за которую меня можно купить. Деталей раскрывать не могу. Если кто-то из клубов захочет, то такая возможность есть

Останусь ли в я "Спартаке"? В футболе никогда точно не знаешь, что будет. Я счастлив в "Спартаке", у меня нет никаких причин уходить. В прошлом я сделал прекрасный выбор", – цитирует Промеса Telesport.nl.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 14:28
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№1 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот и договорились)
Регистрация: 25.05.2013
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