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Игорь Смольников: надеюсь, при Фурсенко "Зенит" добьется больших результатов
Защитник "Зенита" Игорь Смольников выразил надежду, что после назначения Сергея Фурсенко на пост генерального директора клуба команда добьется высоких результатов.
"Знаю из СМИ об изменениях в "Зените". При Фурсенко в прошлом "Зенит" добивался больших результатов. Надеюсь, так же будет и сейчас. Так что только успехов пожелаю ему на этом посту. О (назначении) Сарсании узнаю от вас только", - цитирует Смольникова "Р-Спорт".
"Знаю из СМИ об изменениях в "Зените". При Фурсенко в прошлом "Зенит" добивался больших результатов. Надеюсь, так же будет и сейчас. Так что только успехов пожелаю ему на этом посту. О (назначении) Сарсании узнаю от вас только", - цитирует Смольникова "Р-Спорт".
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