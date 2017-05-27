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Игорь Смольников: надеюсь, при Фурсенко "Зенит" добьется больших результатов

Защитник "Зенита" Игорь Смольников выразил надежду, что после назначения Сергея Фурсенко на пост генерального директора клуба команда добьется высоких результатов.

"Знаю из СМИ об изменениях в "Зените". При Фурсенко в прошлом "Зенит" добивался больших результатов. Надеюсь, так же будет и сейчас. Так что только успехов пожелаю ему на этом посту. О (назначении) Сарсании узнаю от вас только", - цитирует Смольникова "Р-Спорт".
Теги: Смольников Зенит
Сегодня, 14:56
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
"добиваться" результата такие то "товарищи" умеют
примерно как с Уралом


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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