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Сергей Лавров: это же как Родина, ее не выбирают. Я болел все эти 16 лет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от завоевания "Спартаком" титула чемпиона России.

- Не разуверились в своей команде за столь долгое время ожидания?

– Это же как Родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда. Я болел все эти 16 лет, – цитирует Лаврова ТАСС.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:59
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