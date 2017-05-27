Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:39
Зинедин Зидан: Аллегри заслужил все то, чего добился (1)
Зинедин Зидан: Аллегри заслужил все то, чего добился (1)
Вчера 23:23
Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности
Павел Худяков: задачу быть в десятке мы перевыполнили сполна, но есть некоторое чувство неудовлетворенности
Вчера 22:23
Александр Горшков: если поменялся руководитель такого звена – должны последовать и другие изменения (1)
Александр Горшков: если поменялся руководитель такого звена – должны последовать и другие изменения (1)
Вчера 22:16
Руслан Камболов: хотелось бы поработать вместе с Бердыевым (1)
Руслан Камболов: хотелось бы поработать вместе с Бердыевым (1)
Вчера 22:13
Виталий Кличко: Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов (4)
Виталий Кличко: Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов (4)
Вчера 21:33
Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" (3)
Киевское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" (3)
Вчера 21:24
Виталий Шашков: решения по поводу Скрипченко нет
Виталий Шашков: решения по поводу Скрипченко нет
Вчера 20:27
В Калининграде болельщики, волонтеры и представители ФИФА смогут пользоваться транспортом бесплатно (1)
В Калининграде болельщики, волонтеры и представители ФИФА смогут пользоваться транспортом бесплатно (1)
Вчера 20:12
В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева (5)
В "Ростове" не комментируют возможный уход Курбана Бердыева (5)
Сергей Лавров: это же как Родина, ее не выбирают. Я болел все эти 16 лет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от завоевания "Спартаком" титула чемпиона России.
- Не разуверились в своей команде за столь долгое время ожидания?
– Это же как Родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда. Я болел все эти 16 лет, – цитирует Лаврова ТАСС.
- Не разуверились в своей команде за столь долгое время ожидания?
– Это же как Родина, ее не выбирают. Раз у тебя сердце запало на любимую команду, надо оставаться с ней всегда. Я болел все эти 16 лет, – цитирует Лаврова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.