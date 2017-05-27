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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Эктор Бельерин: я хочу быть в "Арсенале"
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".
"Я подписал контракт с "Арсеналом" по одной причине - я хочу быть здесь. "Арсенал" - клуб, который дал мне шанс быть профессионалом. Я живу в Лондоне около шести лет и люблю город, я продолжаю его изучать", - цитирует Бельерина Goal.com.
"Я подписал контракт с "Арсеналом" по одной причине - я хочу быть здесь. "Арсенал" - клуб, который дал мне шанс быть профессионалом. Я живу в Лондоне около шести лет и люблю город, я продолжаю его изучать", - цитирует Бельерина Goal.com.
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