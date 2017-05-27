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Эктор Бельерин: я хочу быть в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин рассказал, что хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".

"Я подписал контракт с "Арсеналом" по одной причине - я хочу быть здесь. "Арсенал" - клуб, который дал мне шанс быть профессионалом. Я живу в Лондоне около шести лет и люблю город, я продолжаю его изучать", - цитирует Бельерина Goal.com.
Теги: Арсенал
Сегодня, 17:03
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