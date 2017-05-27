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Манчини - хороший вариант для "Зенита"?



 

Танцы со звездой. Почему «Зениту» не нужно раскошеливаться на Манчини

В мире есть 2 тренера, которые давно должны были перебраться на телевидение, но почему-то до сих пор интересны клубам: Рафаэль Бенитес вывел «Ньюкасл» в Премьер-лигу, а Роберто Манчини вот-вот переедет в Петербург. Rusfootball.info объясняет Сергею Фурсенко, Константину Сарсании и их коллегам, почему надо одуматься, пока не поздно.

Если бы Роберто Манчини тренировал так же, как пиарится, то давно выиграл бы несколько кубков чемпионов. Уход Лоран Блан – и Роберто уже в Париже. «Рома» расстаётся со Спаллетти? СМИ называют Манчини претендентом на должность. Мастерство Манчини оценили по достоинству только в Англии, где его имя связывали разве что с «Лестером» после увольнения Раньери и «Кристал Пэлас».

В обозримом будущем эти клубы вряд ли будут шуметь в Европе, а вот «Зенит» уже почти 10 лет существует во многом с этой целью. И вот тут происходит первое и главное расхождение. Да, в первые 2 года работы Манчини «Интер» выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, но, будучи гегемоном Серии А в отсутствие пострадавших от «Кальчополи» «Ювентуса» и «Милана», затем Роберто не продвигался дальше первой стадии плей-офф. Прямо как «Зенит», только с топ-клубом, который через 2 года выиграет Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити» итальянец возглавил в декабре 2009 и финишировал с командой 5-м, пробившись лишь в Лигу Европы. Можно говорить о том, что этот турнир был команде не нужен (хотя задирать голову было рановато, «Сити» в Европе был никем), но киевскому «Динамо» Манчини слил уже 1/8 финала (0:2 в Киеве и 1:0 дома с Хартом, Компани, Де Йонгом, Сильвой, Туре, Тевесом в составе).

В сезоне 11/12 «Сити» дебютировал в Лиге чемпионов, однако решающий матч на групповой стадии в Неаполе проиграл. Не выбравшись даже из группы, Манчини прошёл «Порту» в Лиге Европы, но в 1/8 финала уступил «Спортингу». Впрочем, про эти конфузы забыли благодаря чемпионству, добытому благодаря двум голам в ворота «КПР» в добавленное время.

Англию Роберто покорил, от сезона 12/13 владельцы ждали утверждения в Европе. Конечно, с жеребьёвкой повезло несильно: в соперниках «Боруссия», «Реал» и «Аякс». Но хотя бы в матчах с голландцами можно было набрать более одного очка, Роберто? Тем более что эти игры проходили в 3-м и 4-м туре, когда необходимо было брать 6 очков и включаться в борьбу за плей-офф. Вместо этого последнее место с тремя очками против 11-ти у занявшего вторую строчку «Реала». Этого Манчини уже не простили: по окончании сезона тренер, в итоге так и не сумевший с «Сити» выйти из лигочемпионской группы или продвинуться дальше 1/8 финала Лиги Европы, проигравший 11 очков «Юнайтед» и уступивший в финале Кубка Англии вылетевшему «Уигану», был уволен.



Но, пожалуй, применительно к «Зениту» будет правильнее рассматривать период работы Манчини в «Галатасарае». Он получился весьма неплохим: Роберто возглавил команду уже осенью, но она сумела воспользоваться осечками «Ювентуса» (хотя и сама проигрывала «Копенгагену»), победить туринцев в игравшемся 2 дня матче и пройти в 1/8 финала, где турки уступили «Челси». Хотя не стоит забывать, что произошло это через 2 месяца после Фатиха Терима, при котором стамбульцы выходили даже в четвертьфинал, так что можно поговорить о пресловутом багаже. Также «Галатасарай» выиграл Кубок Турции, но в чемпионской гонке конкуренции «Фенеру» не составил. Летом Манчини покинул Стамбул, оставшись недовольным трансферным бюджетом.

В ноябре 2014 он вернулся в «Интер», однако былые времена остались далеко позади: в Серии А «нерадзурри» финишировали лишь 8-ми, зато в Лиге Европы, где «Зенит» будет выступать в следующем сезоне, всё прошло как обычно – Манчини вылетел в 1/8 финала, проиграв в «Вольфсбургу» оба матча, в то время как «Севилья» выиграла турнир и пробилась в Лигу чемпионов.

В следующем сезоне у «Интера» не было еврокубковой нагрузки, однако побороться за Лигу чемпионов Манчини всё равно не поборолся, финишировав в 13-ти очках от тройки. А следующий сезон он начал уже безработным. И дело не в увольнении по итогам прошлого, а снова в разногласиях с руководством: об отставке Манчини стало известно 8 августа. Естественно, Франк Де Бур не справился с командой, которую готовил другой тренер.

Очевидно, Манчини не из тех, кто будет работать с тем материалом, который ему дадут. Он наверняка будет требовать от Фурсенко и Сарсании трат, больших приобретений, которых клуб в последнее время не совершал. Иначе нести ответственность он отказывается.

Поглядывая на состояние потенциальных вакансий, Манчини не скучал, принимая участие в «Танцах со звёздами». Впрочем, это мало кого удивило: Роберто любит внимание публики, он импозантен, гламурен, уделяет внимание своему внешнему виду. Но в «Зените» он всё-таки должен будет исполнять не представительские функции.



Возможно, после закручивателя гаек Луческу Манчини понравится игрокам, но как только что-то пойдёт не так, команду может захлестнуть ещё большая, чем при Луческу, волна конфликтов. Николас Бурдиссо подтвердит: ворваться в раздевалку с криками о том, что вот этот игрок отобрал у команды победы, обозвать его идиотом и заявить, что играть он больше не будет, для Манчини не проблема. В последнем сезоне в «Сити» Роберто, как и Луческу, обвинял в поражениях всех, кроме себя. Но «всеми» чаще были не судьи, а бездарные игроки и неусиливший команду менеджмент. «Зенит», периодически страдающий от внутренних проблем с момента покупки Халка и Витселя, почти гарантирует себе конфликты в раздевалке. Наверняка кто-то захочет сделать вот так.

Танцы со звездой. Почему «Зениту» не нужно раскошеливаться на Манчини


Помимо тренерского класса, вызывает сомнения и мотивация Манчини работать в России. Возможно, сейчас он приедет в красивый город, поговорит с амбициозным руководством клуба, подпишет выгодный контракт, но матчи, в которых ему обязательно надо выпускать 5 незнакомых парней, говорящих на непонятном языке, на грязи или в «минус 10» при двух с половиной зрителях рискуют быстро надоесть тренеру. В Лиге Европы от Манчини, вылетавшего в 1/8 всегда, тоже особого продвижения ждать не стоит. А вот вероятность операции «выплатите мне неустойку и я свалю» весьма высока.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Манчини Зенит Манчестер Сити Интер
Сегодня, 17:14
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11
(2)
№11 Написал: ачуда (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (1)

Танцевать будет Зенит с руководством принуждено до упаду, под музыку Манчини.
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: metric
Rusfootball объясняет Сергею Фурсенко, Константину Сарсании и их коллегам, почему надо одуматься, пока не поздно.

Просто борзота какая-то. laughing

Этот журналюга РуФу Роман Гуськов просто перепечатал статью о Манчини с другого футбольного сайта, который её вчера опубликовал.
Регистрация: 6.08.2008
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:00) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Что Манчини, что Луческу - одни яйца-близнецы. Берите, не прогадаете. Только передайте ему , что Шлюба за Луческу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:58) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: maradona72
Он уже понял где он и будет очень требователен к себе.

Хорошо бы........
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:53) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: капля никотина
И не дай Бог потерять это качество ему....

Он уже понял где он и будет очень требователен к себе.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: maradona72
Михаил, а ты слушал Super Massimo Carrera как встречали дома нашего Массимо? Он шикарен!

Он скромен. Это главное. И не дай Бог потерять это качество ему....
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: капля никотина
А он же молодой. И тенор. Арии будут длиннее в восемь раз.


Итальянский чуть красивее язык на слух чем румынский. Будем с наслаждением после каждого тура слушать плаксивого итальянца и сравнивать с нашим гладиатором Массимо!

Михаил, а ты слушал Super Massimo Carrera как встречали дома нашего Массимо? Он шикарен!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: maradona72
Опа. Протираем (с) потные ладоши , в Зените будут ныть. И это в самый раз.

А он же молодой. И тенор. Арии будут длиннее в восемь раз.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (6)

В последнем сезоне в «Сити» Роберто, как и Луческу, обвинял в поражениях всех, кроме себя.


Опа. Протираем (с) потные ладоши , в Зените будут ныть. И это в самый раз.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: metric Питер (Сегодня, 17:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Rusfootball объясняет Сергею Фурсенко, Константину Сарсании и их коллегам, почему надо одуматься, пока не поздно.

Просто борзота какая-то. laughing
Регистрация: 26.03.2008
№1 Написал: vit (Сегодня, 17:28) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
музыкант цЫган... теперь танцор диско... танцуем.... сегодня зинка мы танцуем....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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