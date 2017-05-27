Танцы со звездой. Почему «Зениту» не нужно раскошеливаться на Манчини

В мире есть 2 тренера, которые давно должны были перебраться на телевидение, но почему-то до сих пор интересны клубам: Рафаэль Бенитес вывел «Ньюкасл» в Премьер-лигу, а Роберто Манчини вот-вот переедет в Петербург.объясняет Сергею Фурсенко, Константину Сарсании и их коллегам, почему надо одуматься, пока не поздно.Если бы Роберто Манчини тренировал так же, как пиарится, то давно выиграл бы несколько кубков чемпионов. Уход Лоран Блан – и Роберто уже в Париже. «Рома» расстаётся со Спаллетти? СМИ называют Манчини претендентом на должность. Мастерство Манчини оценили по достоинству только в Англии, где его имя связывали разве что с «Лестером» после увольнения Раньери и «Кристал Пэлас».В обозримом будущем эти клубы вряд ли будут шуметь в Европе, а вот «Зенит» уже почти 10 лет существует во многом с этой целью. И вот тут происходит первое и главное расхождение. Да, в первые 2 года работы Манчини «Интер» выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, но, будучи гегемоном Серии А в отсутствие пострадавших от «Кальчополи» «Ювентуса» и «Милана», затем Роберто не продвигался дальше первой стадии плей-офф. Прямо как «Зенит», только с топ-клубом, который через 2 года выиграет Лигу чемпионов.«Манчестер Сити» итальянец возглавил в декабре 2009 и финишировал с командой 5-м, пробившись лишь в Лигу Европы. Можно говорить о том, что этот турнир был команде не нужен (хотя задирать голову было рановато, «Сити» в Европе был никем), но киевскому «Динамо» Манчини слил уже 1/8 финала (0:2 в Киеве и 1:0 дома с Хартом, Компани, Де Йонгом, Сильвой, Туре, Тевесом в составе).В сезоне 11/12 «Сити» дебютировал в Лиге чемпионов, однако решающий матч на групповой стадии в Неаполе проиграл. Не выбравшись даже из группы, Манчини прошёл «Порту» в Лиге Европы, но в 1/8 финала уступил «Спортингу». Впрочем, про эти конфузы забыли благодаря чемпионству, добытому благодаря двум голам в ворота «КПР» в добавленное время.Англию Роберто покорил, от сезона 12/13 владельцы ждали утверждения в Европе. Конечно, с жеребьёвкой повезло несильно: в соперниках «Боруссия», «Реал» и «Аякс». Но хотя бы в матчах с голландцами можно было набрать более одного очка, Роберто? Тем более что эти игры проходили в 3-м и 4-м туре, когда необходимо было брать 6 очков и включаться в борьбу за плей-офф. Вместо этого последнее место с тремя очками против 11-ти у занявшего вторую строчку «Реала». Этого Манчини уже не простили: по окончании сезона тренер, в итоге так и не сумевший с «Сити» выйти из лигочемпионской группы или продвинуться дальше 1/8 финала Лиги Европы, проигравший 11 очков «Юнайтед» и уступивший в финале Кубка Англии вылетевшему «Уигану», был уволен.Но, пожалуй, применительно к «Зениту» будет правильнее рассматривать период работы Манчини в «Галатасарае». Он получился весьма неплохим: Роберто возглавил команду уже осенью, но она сумела воспользоваться осечками «Ювентуса» (хотя и сама проигрывала «Копенгагену»), победить туринцев в игравшемся 2 дня матче и пройти в 1/8 финала, где турки уступили «Челси». Хотя не стоит забывать, что произошло это через 2 месяца после Фатиха Терима, при котором стамбульцы выходили даже в четвертьфинал, так что можно поговорить о пресловутом багаже. Также «Галатасарай» выиграл Кубок Турции, но в чемпионской гонке конкуренции «Фенеру» не составил. Летом Манчини покинул Стамбул, оставшись недовольным трансферным бюджетом.В ноябре 2014 он вернулся в «Интер», однако былые времена остались далеко позади: в Серии А «нерадзурри» финишировали лишь 8-ми, зато в Лиге Европы, где «Зенит» будет выступать в следующем сезоне, всё прошло как обычно – Манчини вылетел в 1/8 финала, проиграв в «Вольфсбургу» оба матча, в то время как «Севилья» выиграла турнир и пробилась в Лигу чемпионов.В следующем сезоне у «Интера» не было еврокубковой нагрузки, однако побороться за Лигу чемпионов Манчини всё равно не поборолся, финишировав в 13-ти очках от тройки. А следующий сезон он начал уже безработным. И дело не в увольнении по итогам прошлого, а снова в разногласиях с руководством: об отставке Манчини стало известно 8 августа. Естественно, Франк Де Бур не справился с командой, которую готовил другой тренер.Очевидно, Манчини не из тех, кто будет работать с тем материалом, который ему дадут. Он наверняка будет требовать от Фурсенко и Сарсании трат, больших приобретений, которых клуб в последнее время не совершал. Иначе нести ответственность он отказывается.Поглядывая на состояние потенциальных вакансий, Манчини не скучал, принимая участие в «Танцах со звёздами». Впрочем, это мало кого удивило: Роберто любит внимание публики, он импозантен, гламурен, уделяет внимание своему внешнему виду. Но в «Зените» он всё-таки должен будет исполнять не представительские функции.Возможно, после закручивателя гаек Луческу Манчини понравится игрокам, но как только что-то пойдёт не так, команду может захлестнуть ещё большая, чем при Луческу, волна конфликтов. Николас Бурдиссо подтвердит: ворваться в раздевалку с криками о том, что вот этот игрок отобрал у команды победы, обозвать его идиотом и заявить, что играть он больше не будет, для Манчини не проблема. В последнем сезоне в «Сити» Роберто, как и Луческу, обвинял в поражениях всех, кроме себя. Но «всеми» чаще были не судьи, а бездарные игроки и неусиливший команду менеджмент. «Зенит», периодически страдающий от внутренних проблем с момента покупки Халка и Витселя, почти гарантирует себе конфликты в раздевалке. Наверняка кто-то захочет сделать вот так.Помимо тренерского класса, вызывает сомнения и мотивация Манчини работать в России. Возможно, сейчас он приедет в красивый город, поговорит с амбициозным руководством клуба, подпишет выгодный контракт, но матчи, в которых ему обязательно надо выпускать 5 незнакомых парней, говорящих на непонятном языке, на грязи или в «минус 10» при двух с половиной зрителях рискуют быстро надоесть тренеру. В Лиге Европы от Манчини, вылетавшего в 1/8 всегда, тоже особого продвижения ждать не стоит. А вот вероятность операции «выплатите мне неустойку и я свалю» весьма высока.