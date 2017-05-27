Славен Билич: "Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что клуб будут усиливать состав в летнее трансферное окно."Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня. Понятно, что любая команда нуждается в качественных игроках. С глубиной состава у нас сейчас все в порядке. Команде нужны футболисты, способные усилить основной состав. У нас есть список игроков. Однако подписать их будет не так уж и просто. Пока ситуация внушает оптимизм", - цитирует Билича официальный сайт "Вест Хэма".