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Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
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Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Славен Билич: "Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что клуб будут усиливать состав в летнее трансферное окно.
"Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня. Понятно, что любая команда нуждается в качественных игроках. С глубиной состава у нас сейчас все в порядке. Команде нужны футболисты, способные усилить основной состав. У нас есть список игроков. Однако подписать их будет не так уж и просто. Пока ситуация внушает оптимизм", - цитирует Билича официальный сайт "Вест Хэма".
"Вест Хэму" нужны футболисты высокого уровня. Понятно, что любая команда нуждается в качественных игроках. С глубиной состава у нас сейчас все в порядке. Команде нужны футболисты, способные усилить основной состав. У нас есть список игроков. Однако подписать их будет не так уж и просто. Пока ситуация внушает оптимизм", - цитирует Билича официальный сайт "Вест Хэма".
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