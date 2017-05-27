Бальде Кейта попал в сферу интересов "Интера"

Нападающий "Лацио" Бальде Кейта может стать игроком "Интера", сообщает La Gazzetta dello Sport."Интер" намерениспользовать футболиста в качестве флангового игрока, который должен будет заменить в команде Ивана Перишича. Миланцы уже контактировали с "орлами" по теме трансфера игрока.