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Арсен Венгер: расстраивает то, что при критике забывают про уважение

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как относится о критике в свой адрес.

"Я не против критики. Любой тренер - публичный человек. Расстраивает то, что при критике забывают про уважение. Это очень расстраивает", - цитирует Венгера BBC
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: ачуда (Сегодня, 18:25) #
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Так что ты хочешь англосаксы это потомки пиратов и колонизаторов хорошим манерам в обращении обделены судьбою.
Регистрация: 1.02.2017
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