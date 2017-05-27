Арсен Венгер: расстраивает то, что при критике забывают про уважение

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как относится о критике в свой адрес."Я не против критики. Любой тренер - публичный человек. Расстраивает то, что при критике забывают про уважение. Это очень расстраивает", - цитирует Венгера BBC