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15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Арсен Венгер: расстраивает то, что при критике забывают про уважение
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как относится о критике в свой адрес.
"Я не против критики. Любой тренер - публичный человек. Расстраивает то, что при критике забывают про уважение. Это очень расстраивает", - цитирует Венгера BBC
"Я не против критики. Любой тренер - публичный человек. Расстраивает то, что при критике забывают про уважение. Это очень расстраивает", - цитирует Венгера BBC
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