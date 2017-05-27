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Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах
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Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (16)
Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 запущены в Самаре
Часы обратного отсчета до чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, запущены в Самаре, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония открытия прошла в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава Самары Олег Фурсов, руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов, посол чемпионата мира дзюдоист Тагир Хайбулаев.
Торжественная церемония открытия прошла в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава Самары Олег Фурсов, руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов, посол чемпионата мира дзюдоист Тагир Хайбулаев.
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