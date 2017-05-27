Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 запущены в Самаре

Часы обратного отсчета до чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, запущены в Самаре, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия прошла в рамках официальной программы подготовки чемпионата мира. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, глава Самары Олег Фурсов, руководитель департамента по организации подготовки чемпионата мира и развития объектов спортивного назначения министерства спорта Самарской области Виталий Иванов, посол чемпионата мира дзюдоист Тагир Хайбулаев.
Сегодня, 18:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.