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Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза попрощался с болельщиками

Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза попрощался с болельщиками флорентийского клуба.

"Я не был один здесь все эти два года. Меня поддерживали все - от персонала до игроков. У всех была большая привязанность к команде. Моя связь с фанатами была превосходной. Флоренция - это не просто игра, но и многое другое. Я думаю, что болельщики "Фиорентины" будут меня помнить", - цитирует Соузу Football Italia.

Напомним, тренер покинет клуб летом по истечению срока контракта. Ранее сообщалось об интересе к Соузе со стороны "Зенита".
Теги: Соуза Фиорентина
Сегодня, 20:04
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