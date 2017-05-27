Главный тренер "Фиорентины" Паулу Соуза попрощался с болельщиками флорентийского клуба."Я не был один здесь все эти два года. Меня поддерживали все - от персонала до игроков. У всех была большая привязанность к команде. Моя связь с фанатами была превосходной. Флоренция - это не просто игра, но и многое другое. Я думаю, что болельщики "Фиорентины" будут меня помнить", - цитирует Соузу Football Italia.Напомним, тренер покинет клуб летом по истечению срока контракта. Ранее сообщалось об интересе к Соузе со стороны "Зенита".