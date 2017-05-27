Маурицио Сарри: "Наполи" обязан верить в то, что займет второе место

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в преддверии матча против "Сампдории" в последнем туре чемпионата Италии заявил, что команда должна занять второе место в турнирной таблице."Мы обязаны верить, что займем второе место. Поэтому нам нужно сосредоточиться и получить свои очки. Мы должны попробовать. Мы настроены на сложный матч против сильной команды с хорошим тренером. Победить будет нелегко. Команда должна помочь себе, в первую очередь, а не надеяться на ошибку соперника. Чем лучше будет наша игра, тем больше будет шансов у Мертенса. Он феноменально играет в центре нападения. Мы все ошибались, когда считали, что у него лучше получается выходить на замену", - цитирует Сарри Football Italia.