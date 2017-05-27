Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:39
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
15:55
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
Константин Сарсания: постараюсь, чтобы результаты "Зенита" были не хуже, чем в 2007-2008 годах (1)
15:18
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
Маурицио Сарри: "Наполи" обязан верить в то, что займет второе место
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в преддверии матча против "Сампдории" в последнем туре чемпионата Италии заявил, что команда должна занять второе место в турнирной таблице.
"Мы обязаны верить, что займем второе место. Поэтому нам нужно сосредоточиться и получить свои очки. Мы должны попробовать. Мы настроены на сложный матч против сильной команды с хорошим тренером. Победить будет нелегко. Команда должна помочь себе, в первую очередь, а не надеяться на ошибку соперника. Чем лучше будет наша игра, тем больше будет шансов у Мертенса. Он феноменально играет в центре нападения. Мы все ошибались, когда считали, что у него лучше получается выходить на замену", - цитирует Сарри Football Italia.
"Мы обязаны верить, что займем второе место. Поэтому нам нужно сосредоточиться и получить свои очки. Мы должны попробовать. Мы настроены на сложный матч против сильной команды с хорошим тренером. Победить будет нелегко. Команда должна помочь себе, в первую очередь, а не надеяться на ошибку соперника. Чем лучше будет наша игра, тем больше будет шансов у Мертенса. Он феноменально играет в центре нападения. Мы все ошибались, когда считали, что у него лучше получается выходить на замену", - цитирует Сарри Football Italia.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.