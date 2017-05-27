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Алессио Таккинарди: в Италии многие верят в победу "Ювентуса" над "Реалом"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Алессио Таккинарди считает, что туринский клуб является фаворитом в предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом".

"Это будет большая игра. В Италии многие верят в победу "Ювентуса". Но туринской команде не стоит недооценивать силу мадридского клуба. Я впечатлен игрой "Ювентуса". Ожидал ли я, что Зидан станет большим тренером? Нет, он был тихим, спокойным парнем. Но у него есть харизма, с помощью которой он дал силу своей команде. Слабые места у "Реала"? Мадридская команда атакует большим количеством. И в этом их можно подловить", - цитирует Таккинарди AS.
Теги: Ювентус Реал
Сегодня, 21:06
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