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Гол 17-летнего Кина принес "Ювентусу" победу над "Болоньей"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле уступила "Ювентусу" – 1:2.

Чемпионат Италии

38 тур

"Болонья" - "Ювентус" 1:2

Гол: Тайдер, 52 - Дибала, 70, Кин, 90+4

"Болонья": да Коста, Мбайе, Торосидис, Крафт (Петкович, 75), Гастальделло, Пульгар (Наги, 85), Таидер, Вивиани, Крейчи (Масина, 68), Оквонкво, Дестро

"Ювентус": Аудеро, Лихтштайнер, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Хедира (Манджукич, 58), Маркизио (Пьянич, 57), Стураро, Куадрадо, Игуаин, Дибала (Кин, 79)

Предупреждения: Вивиани, 65, Куадрадо, 80, Оквонкво, 82, Гастальделло, 90+1

"Аталанта" - "Кьево" 1:0

Гол: Гомес, 52 (пен.)

"Аталанта": Голлини, Конти, Мазиелло, Кальдара, Толой, Раймонди (Спиннццола, 51), Кристанте, Фройлер, Куртич (Мильяччо, 86), Гомес (Кесье, 71), Петанья

"Кьево": Секулин, Каччиаторе, Гобби, Сполли, Цесар, де Гузман (Вигнато, 62), Бастьен, Депаоли, Бирса (Кейн, 71), Иско, Инглесе (Пеллисье, 46)

Предупреждения: Маттиа, 71
Теги: Ювентус Болонья
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