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Криштиану Роналду: хотим стать первой командой, которой удалось выиграть два раза подряд в Лиге Чемпионов (1)
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Массимо Каррера: Премьер-Лига хоть и не первосортный турнир, но там квалифицированные игроки (17)
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии
В финале Кубка Англии "Арсенал" одержал победу над "Челси".
Кубок Англии
Финал
"Арсенал" - "Челси" 2:1
Гол: Санчес, 5, Рэмси, 79 - Коста, 77
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мертезакер, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 83), Рэмси, Джака, Озил, Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90+4)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич (Фабрегас, 62), Азар, Родригес (Виллиан, 74), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения: Монреаль, 9, Холдинг, 54, Мозес, 57, Канте, 59, Джака, 82, Коклен, 84
Удаления: Мозес, 69
Кубок Англии
Финал
"Арсенал" - "Челси" 2:1
Гол: Санчес, 5, Рэмси, 79 - Коста, 77
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мертезакер, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 83), Рэмси, Джака, Озил, Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90+4)
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич (Фабрегас, 62), Азар, Родригес (Виллиан, 74), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения: Монреаль, 9, Холдинг, 54, Мозес, 57, Канте, 59, Джака, 82, Коклен, 84
Удаления: Мозес, 69
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