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"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии

В финале Кубка Англии "Арсенал" одержал победу над "Челси".

Кубок Англии

Финал

"Арсенал" - "Челси" 2:1

Гол: Санчес, 5, Рэмси, 79 - Коста, 77

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Монреаль, Мертезакер, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 83), Рэмси, Джака, Озил, Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90+4)

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич (Фабрегас, 62), Азар, Родригес (Виллиан, 74), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения: Монреаль, 9, Холдинг, 54, Мозес, 57, Канте, 59, Джака, 82, Коклен, 84

Удаления: Мозес, 69
Теги: Арсенал Челси
Сегодня, 21:28
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25
(3)
№25 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А что, Россия не в красно-белой форме играет?

довольно редко


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:57) #
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online

Цитата: -Invader-
слышь, пидерсия, куй сосал твой спартак 16 лет. Вот вам передышки дали чуток. А в новом сезоне соснёте по новой и так ещё лет 16

Неужели ЦСКА станет чемпионом в следующем году?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№23 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
слышь, пидерсия, куй сосал твой спартак 16 лет. Вот вам передышки дали чуток. А в новом сезоне соснёте по новой и так ещё лет 16
Регистрация: 12.05.2017
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 21:55) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: fartovij
Лондон красный


Лондон может быть любым , каким захочет Лондон
Никогда Лондон не будет красным -чернорубашеным или пердыевским с обоссаннами чётками в зубах
Какая мразь - представить такую гадость

Гриша....ты дурак?
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:54) #
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online

Цитата: Black Fox
На ЧМ за поляков болеть будешь?

А что, Россия не в красно-белой форме играет?

Цитата: -Invader-
Ты совсем салом моз

Ну что , Санчу, в сезоне 2017-2018 ЦСКА опять хyй сосет?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

На ЧМ за поляков болеть будешь?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№19 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:52) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Бавария в Германии.

Ты совсем салом мозги залил упырь? Гербы Баварии и Атлетико Мадрид красно-сине-белые. Как и форма периодически
Регистрация: 12.05.2017
№18 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:52) #
  • +1
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online

Цитата: Пивовед
Красно-белый Монако взял чемпионство.
Бавария в Германии.



Нас больше.

Красно-белый триумф.


Молодежка Спартак Москва тоже золото!

ОуКБ Накрыл не только Россию , но и всю Европу!

Самые красивые на глаз цвета -- Красный и Белый! Мир стал намного добрее и чище!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№17 Написал: grisha (Сегодня, 21:48) #
  • -4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fartovij
Лондон красный


Лондон может быть любым , каким захочет Лондон
Никогда Лондон не будет красным -чернорубашеным или пердыевским с обоссаннами чётками в зубах
Какая мразь - представить такую гадость
Помню, в своё первое плавание - подошли к Борнхольму 0 это было потряса.ще по сравнению с советским убожествои
КРАСНЫЕ кыяши красивых домов на фоне океана
и русские серые бараки на Гогланде
Регистрация: 19.04.2017
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:45) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

Цитата: fartovij
Лондон красный

вот вы убогие.

Зависть- чувство синебелоголубого цвета.

Так Челчси чемпион, что по этому поводу скажешь?

Красно-белый Монако взял чемпионство.
Бавария в Германии.



Нас больше.

Красно-белый триумф.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Футбол показали классный правда до нашего пешеходного им далековато! То что они делают на огромной скорости наши делают пешком причем не напрягаясь!

зато у нас драка в финале была laughing
Регистрация: 20.07.2009
№14 Написал: Quincy (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Футболисты "Партизана" выиграли Кубок Сербии, в финале обыграв своего принципиального соперника "Црвену Звезду".

Цитата: Quincy
кому то чемпионство,кому то кубок
Регистрация: 2.09.2016
№13 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

smile
Футболисты "Партизана" выиграли Кубок Сербии, в финале обыграв своего принципиального соперника "Црвену Звезду".

Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Партизана", победу которому принес гол Николы Миленковича (42-я минута).
"Партизан" выиграл турнир, который в 2006 году пришел на смену Кубку Сербии и Черногории, в пятый раз.
Регистрация: 12.05.2017
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: борщ
одинкуй в ле

Правильно я понимаю, что Эвертон в ЛЕ?
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: plast Спб (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (0)
online

ощущение что здесь не с кем обсудить футбол((( только клубные пристрастия и срач, европейский футбол хоть как то объединяет болельщиков разных команд
Регистрация: 31.07.2010
№10 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал с победой! зажрались англичане, нам бы такую игру мы бы и ле потерпели, а они не довольны
Регистрация: 20.07.2009
№9 Написал: Quincy (Сегодня, 21:37) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
кому то чемпионство,кому то кубок,пожалели старика Венгера
Регистрация: 2.09.2016
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

Цитата: fartovij
Лондон красный

вот вы убогие.

Зависть- чувство синебелоголубого цвета.

Так Челчси чемпион, что по этому поводу скажешь?
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
online

Футбол показали классный правда до нашего пешеходного им далековато! То что они делают на огромной скорости наши делают пешком причем не напрягаясь! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

Цитата: fartovij
Лондон красный

вот вы убогие.

Зависть- чувство синебелоголубого цвета.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
И вновь красно-белый триумф.

Цитата: fartovij
Лондон красный

вот вы убогие.
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: борщ (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)

одинкуй в ле
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (2)
online

Рад за Арсенал и Венгера, но похорошему ему надо уходить после этого сезона. наверно он думает что если уйдет сейчас то все решат что он сломался и сдался и именно на зло злопыхателям хочет остаться. с другой стороны для Арсенала все же выгодно что бы ушел Арсен и пришел молдодой перспективный тренер который перестроил бы команду возможно какой нибудь приемник , тот же Тухель или Алегри
Регистрация: 31.07.2010
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Анжи»
Лондон красный


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
И вновь красно-белый триумф.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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