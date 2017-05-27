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Джузеппе Маротта: мы уважаем "Реал", но не боимся его
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" заявил, что туринцы не боятся своего соперника.
"Мы уважаем "Реал", но не боимся его. Мы заслужили выход в финал Лиги Чемпионов. Теперь "Ювентус" лучше подготовлен, чем два года назад. Мы можем бороться до самого конца против такого престижного соперника. Массимилиано Аллегри - один из лучших тренеров в мире. И наша работа с ним еще не закончена", - цитирует Маротту Football Italia.
"Мы уважаем "Реал", но не боимся его. Мы заслужили выход в финал Лиги Чемпионов. Теперь "Ювентус" лучше подготовлен, чем два года назад. Мы можем бороться до самого конца против такого престижного соперника. Массимилиано Аллегри - один из лучших тренеров в мире. И наша работа с ним еще не закончена", - цитирует Маротту Football Italia.
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