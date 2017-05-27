В продолжение или на прощание? Арсен берёт с "Арсеналом" 3-й Кубок за последние 4 года

Кубок Англии



Финал



"Арсенал" - "Челси" 2:1



Голы: Санчес, 5, Рэмси, 79 - Коста, 77

Чех, Мустафи, Косьелни, Габриэл – вратарь и основная тройка защитников «Арсенала» не могла сыграть в Кубке Англии, но команда Венгера всё равно умудрилась забить лучшей команде Англии больше, чем пропустить.– о матче, который возможно решил судьбу самого обсуждаемого тренера мира, а возможно и нет.Вряд ли кого-то сильно удивило, что Конте на первых минутах отдал мяч сопернику, а «Арсенал» его забрал. Однако в планы Антонио никак не входило случившееся на 4-й минуте: «Челси» поспешил при попытке выбежать в контратаку и насмешил людей тем, что двое «синих» помешали друг другу. В итоге «Арсенал» переместил мяч к центру, Санчес ринулся на подбор своей перехваченной передачи, поставил почти что волейбольный блок, однако Энтони Тэйлор как ни в чём не бывало продолжил игру. Потом он бегал совещаться к помощнику насчёт офсайда, но «вне игры» у Рэмзи было пассивным и очевидным. А вот рука Санчеса для судьи – нет.Да, арбитр уже традиционно для текущего сезона ошибся, но «Челси» должен был быть доволен счётом 0:1 по итогам потрясающего 1-го тайма. «Синие» так растерялись, что должны были пропускать ещё трижды. Кэйхилл выносил мяч с ленточки и блокировал удар Санчеса в упор, Рэмзи угодил в штангу с метра, Аспиликуэта вышвыривал мяч из собственной вратарской.«Арсенал» прекрасно переходил от обороны в атаку: когда Азар наконец заканчивал таскать мяч в позиционном нападении, лондонцы мгновенно убегали вперёд – не помогали «Челси» и три центральных защитника, которых Санчесу, Уэлбеку и Озилу при поддержке партнёров удалось разрывать. Более того, «канониры» превосходили соперника и на стандартах.По сути, единственный момент в 1-м тайме команда Конте создала благодаря длинному забросу на Косту, который великолепно вынырнул из-за спины Холдинга. Несмотря на колоссальные проблемы с составом (Чех, Косьелни, Габриэл и Мустафи не смогли сыграть), «Арсенал» в обороне брал числом и оборонялся надёжно. И это с резервным вратарём, с никогда не игравшим в 3 защитника Мертезакером, с вылетевшим из Чемпионшипа в прошлом году Холдингом, с недавним левым защитником Монреалем! Парни Венгера не выбрасывались на Азара, а пласировались перед ним, что сводило весь дриблинг бельгийца на нет. Взаимодействие с партнёрами он нашёл лишь один раз, когда сумел вывести Педро на удар из пределов штрафной. Но контратаки «Арсенала» были гораздо более впечатляющими, чем позиционки «Челси».Были большие сомнения в том, что у «Арсенала» хватит сил сохранять такие темп и концентрацию до конца матча. «Челси» надавил сразу после перерыва, но Оспина отразил удар Мозеса, в остальном справлялись и полевые. «Синие» продолжали по максимуму задействовать Азара, который привязывал мяч к своим ногам и гарантировано сохранял его, но далеко не всегда находил острый вариант.Вперёд «Арсенал» бежал всё так же бодро: в одной из атак парни Венгера вываливались втроём на одного Аспиликуэту, но тот прошёл краш-тест. Затем Бельерин уже бил с линии штрафной – выручил Куртуа. «Челси» продолжал пытаться попасть в цель, стоя на краю пропасти. Даже не стоя, балансируя над ней на ходулях. Для более устойчивого баланса Конте сменил Матича на Фабрегаса.На 68-й минуте трудно складывавшегося матча Виктор Мозес принял одно из самых мерзких и идиотских решений в своей жизни: имея жёлтую карточку, он решил нагло симулировать на глазах у Тэйлора, за что и заслуженно отправился в раздевалку. Казалось, тут-то у «Арсенала» появляется шанс взять игру под свой контроль и удержать победу.Тем не менее, «Челси» с Сеском и Виллианом не собирался сдаваться. Да и зачем сдаваться, когда в чужой штрафной есть Коста? Виллиан навесил, а Диего уже не в первый раз потрясающе разобрался с Холдингом. Вот что бывает, когда в составе соперника играет форвард мирового уровня, а у тебя в обороне человек из худшей прошлогодней обороны Чемпионшипа, а на воротах не Петр Чех.Однако всё это, как сказал бы Навальный, не имело ни малейшего смысла. Вышедший на поле Жиру первым касанием принял мяч из глубины, а вторым – сделал голевую подачу на Рэмзи. То, что «Арсенал» должен был сделать много раз ещё до перерыва, он сделал только после пропущенного от десяти соперников мяча.Опасения по поводу того, что команды не смогут высекать искры до самого конца, пошли к чертям. «Челси» нёсся вперёд и даже создал для Косты убойный момент, но на этот раз Оспина команду выручил. «Арсенал» создал намного больше, но такая уж команда у Венгера – с ней интересно всегда! До самой последней минуты интрига сохранялась, но «Арсенал» смог.Арсен Венгер – удивительный человек. Поставь перед болельщиками выбор – Кубок или уход Венгера, большинство бы наверняка выбрало второе. Однако сегодня, несмотря на отсутствие трёх основных игроков обороны, несмотря на отсутствие будущего с Венгером, футболисты бились как никогда. Думаю, и за Арсена тоже. Все рациональные расклады говорили против «Арсенала», но тем эта команда и уникальна: она может слить всё, когда к этому не располагает ничего, и наоборот тоже.На самом деле, это было бы очень красивое прощание с командой для Арсена Венгера. Он выиграл 3-й кубок за последние 4 года и 7-й для себя вообще (новый рекорд), но не снискал никаких успехов в других турнирах, потому сегодняшняя победа вряд ли что-то меняет в будущем «Арсенала». Сегодня все причастные и сопереживающие празднуют, а что будет дальше, думаю, узнаем совсем скоро. Возможно, уже через часок-другой после публикации этих строк.Оспина, Бельерин, Монреаль, Мертезакер, Холдинг, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 83), Рэмси, Джака, Озил, Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90+4): Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес, Канте, Матич (Фабрегас, 62), Азар, Родригес (Виллиан, 74), Коста (Батшуайи, 88): Монреаль, 9, Холдинг, 54, Мозес, 57, Канте, 59, Джака, 82, Коклен, 84Мозес, 69