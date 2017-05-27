Арсен Венгер: в среду или четверг станет ясным вопрос по поводу моего будущего

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал победу над "Челси" (2:1) в финале Кубка Англии."У нас была выдающаяся игра с первых минут. Мы объединились и ответили после пропущенного гола. Сегодня "Арсенал" показал захватывающий футбол. Я горжусь тем, что выиграл семь Кубков. Я горжусь тем, что сделал это - выиграл чемпионат, не проиграв, и выиграл семь Кубков. В среду или четверг станет ясным вопрос по поводу моего будущего", - цитирует Венгера ВВС.