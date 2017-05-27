Массимилиано Аллегри: пока стараемся не думать о финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Болоньей" подвел итоги сезона."Это был хороший сезон. Впереди нас ждет финал Лиги чемпионов, но сейчас мы об этом стараемся не думать. Как вы к финалу ни готовитесь, вы играете и выигрываете. Это будет увлекательный матч против великолепной команды. У нас два финала за три года. Команда заслуживает похвалы, мы должны радостно и с энтузиазмом смотреть на эти события. Победа в финале определяется деталями", - цитирует Аллегри Football Italia.