Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу "Арсенала" в финальном матче Кубка Англии против "Челси" (2:1)."Это была фантастическая игра. "Арсенал" заслужил победу. Они были на один ярд быстрее. Я знаю, что Алексис Санчес признан лучшим игроком матча, но как насчет Пера Мартесакера? Он не играл 90 минут весь сезон и был абсолютно великолепным", - цитирует Ширера ВВС.