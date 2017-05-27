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Алан Ширер: "Арсенал" заслужил победу

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу "Арсенала" в финальном матче Кубка Англии против "Челси" (2:1).

"Это была фантастическая игра. "Арсенал" заслужил победу. Они были на один ярд быстрее. Я знаю, что Алексис Санчес признан лучшим игроком матча, но как насчет Пера Мартесакера? Он не играл 90 минут весь сезон и был абсолютно великолепным", - цитирует Ширера ВВС.
Теги: Ширер Челси Арсенал
Вчера, 23:10
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