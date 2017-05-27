Иан Райт: у "Арсенала" был страшный сезон, но теперь он выиграл Кубок Англи

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт прокомментировал победу подопечных Арсена Венгера в финальном матче Кубка Англии против "Челси" (2:1)."Я взволнован. Это был тяжелый сезон. "Челси" выиграл чемпионат, но теперь их праздник немного испорчен. У "Арсенала" был страшный сезон, но теперь он выиграл Кубок Англии. В отпуск игроки отправятся с приподнятым настроением", - цитирует Райта ВВС.