Тибо Куртуа: первый гол нельзя было засчитывать - там была игра рукой

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2) в финале Кубка Англии."Мы все разочарованы. Но я поздравил "Арсенал". Соперник провел хорошую игру. Первый гол нельзя было засчитывать - там была игра рукой, а потом Рэмзи был в офсайде. Потом мы пытались отыграться, но они хорошо оборонялись. Красная карточка была показана абсолютно справедлива", - цитирует Куртуа ВВС.