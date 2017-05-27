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Тибо Куртуа: первый гол нельзя было засчитывать - там была игра рукой

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал поражение от "Арсенала" (1:2) в финале Кубка Англии.

"Мы все разочарованы. Но я поздравил "Арсенал". Соперник провел хорошую игру. Первый гол нельзя было засчитывать - там была игра рукой, а потом Рэмзи был в офсайде. Потом мы пытались отыграться, но они хорошо оборонялись. Красная карточка была показана абсолютно справедлива", - цитирует Куртуа ВВС.
Теги: Куртуа Челси Арсенал
Вчера, 23:30
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