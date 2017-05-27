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Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии

Дортмундская "Боруссия" в финале Кубка Германии одолела "Айнтрахт" – 2:1. "Боруссия" в четвертый раз в своей истории стала обладателем этого трофея.

Кубок Германии

Финал

"Айнтрахт" Ф - "Боруссия" Д 1:2

Голы: Дембеле, 8, Ребич, 29, Обамейянг, 67

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Чэндлер (Майер, 72), Очипка, Вальехо, Абрахам, Гектор, Медоевич (Тавата, 56), Гачинович, Фабиан (Блум, 79), Сеферович, Ребич

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер (Пулишич, 46), Бартра (Дурм, 76), Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Кагава, Дембеле, Обамейянг, Ройс (Кастро, 46)

Предупреждения: Гачинович, 38, Градецки, 66, Абрахам, 69, Ребич, 87, Дембеле, 90+4
Теги: Айнтрахт Боруссия Д
Вчера, 23:32
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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