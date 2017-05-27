Дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии

Дортмундская "Боруссия" в финале Кубка Германии одолела "Айнтрахт" – 2:1. "Боруссия" в четвертый раз в своей истории стала обладателем этого трофея.Кубок ГерманииФиналДембеле, 8, Ребич, 29, Обамейянг, 67"Айнтрахт" Ф: Градецки, Чэндлер (Майер, 72), Очипка, Вальехо, Абрахам, Гектор, Медоевич (Тавата, 56), Гачинович, Фабиан (Блум, 79), Сеферович, Ребич"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Шмельцер (Пулишич, 46), Бартра (Дурм, 76), Папастатопулос, Гинтер, Геррейро, Кагава, Дембеле, Обамейянг, Ройс (Кастро, 46)Предупреждения: Гачинович, 38, Градецки, 66, Абрахам, 69, Ребич, 87, Дембеле, 90+4