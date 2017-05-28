Антонио Конте: удаление стало решающим моментом матча

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Арсенала" в финале Кубка Англии."Я думаю, что первый гол был очень странным. В первом тайме мы играли плохо. Мы начали играть лучше во втором тайме, но удаление стало решающим моментом матча. В наш лучший отрезок матча рефери решил дать красную карточку. Виктор Мозес был хорошим, он сыграл важную роль в сезоне. Сезон получился невероятным. Это было здорово", - цитирует Конте ВВС.